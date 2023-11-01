Армия Израиля нанесла удары по командным центрам ХАМАС

ЦАХАЛ продолжает боевые действия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на среду, 1 ноября, нанесла серию ударов по объектам в Газе.

Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, атакам подверглись командные центры и "террористические ячейки" палестинского движения ХАМАС.

Также армия Израиля заявила о нанесении удара по автомобилю в секторе Газа, в котором якобы находились противотанковые ракеты, сообщает РИА Новости.

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что война против палестинского радикального движения ХАМАС вступила в третий этап. Политик отметил, что страна оказалась "в разгаре войны", целью которой является ликвидация военного и управленческого потенциала ХАМАС.

При этом официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил, что израильские ВВС нанесли серию ударов по лагерю беженцев при попытке ликвидировать одного из полевых командиров палестинского движения ХАМАС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"