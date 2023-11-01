Маскарад в США устроили по случаю Хэллоуина

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова критически отозвалась о поступке госсекретаря США Энтони Блинкена, который продемонстрировал своих детей, наряженных на Хэллоуин в украинской тематике.

Сын Блинкена появился в Белом доме "в камуфляже под Зеленского", а дочь — "разряженная как украинский флаг, даже не в костюм украинский или что-либо подобное, а просто как украинский флаг", напомнила в эфире радио Sputnik Захарова.

По мнению чиновницы, это просто "чудовищно", это "такой цинизм". Захарова подчеркнула, что речь идет о маленьких детях.

На Западе уже открыто признают усталость от Украины и бесконечных требований киевского режима. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что очередное выступление Зеленского на заседании Евросовета встретили без какого-либо интереса, поскольку Европа устала от Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин попытался взбодрить западных союзников Киева и американский Конгресс предупреждением о том, что следствием решительного отказа США от финансирования ВСУ станет победа ВС России в конфликте на территории Украины.

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