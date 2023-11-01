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ВС России сорвали ротацию украинских частей на Южнодонецком направлении

09:26
  • среда
  • 01 ноября 2023

ВСУ предприняли восемь попыток

Восемь попыток ротации военных ВСУ сорвали ВС России на Южнодонецком направлении. Российские войска действовали при поддержке артиллерии, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

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По словам Чехова, уничтожена техника и живая противника на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и Приютного. Кроме того, до 160 солдат 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ уничтожено у Старомайорского, передает РИА Новости.

Днем ранее российские военные уничтожили в этом районе различную военную технику, среди которой — две БМП Bradley американского производства. По данным Минобороны, совокупные украинские потери на Донецком и Южнодонецком направлениях составили до 330 человек.

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