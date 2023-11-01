ВС России сорвали ротацию украинских частей на Южнодонецком направлении

ВСУ предприняли восемь попыток

Восемь попыток ротации военных ВСУ сорвали ВС России на Южнодонецком направлении. Российские войска действовали при поддержке артиллерии, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

По словам Чехова, уничтожена техника и живая противника на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и Приютного. Кроме того, до 160 солдат 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ уничтожено у Старомайорского, передает РИА Новости.

Днем ранее российские военные уничтожили в этом районе различную военную технику, среди которой — две БМП Bradley американского производства. По данным Минобороны, совокупные украинские потери на Донецком и Южнодонецком направлениях составили до 330 человек.

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