Журналисты пострадали во время обстрела Донецка со стороны ВСУ

ВСУ нанесли удары из реактивных систем залпового огня

Донецк этой ночью подвергся новой террористической атаке со стороны киевских неонацистов. Погибли два человека. Ещё 12 ранены. В том числе наши коллеги - журналисты и операторы телеканалов "Известия" и "Звезда". Им оказывают всю необходимую помощь.

ВСУ нанесли удары из реактивных систем залпового огня по Будённовскому району. Применили в том числе ракеты с кассетной боевой частью. Стреляли с небольшими интервалами, по снаряду в несколько минут - типичная тактика террористов, чтобы убить и ранить тех, кто попытается устранить последствия атаки.

Погиб сотрудник МЧС, который в составе группы спасателей прибыл на место ЧП, чтобы потушить пожар. Несмотря на разрывы снарядов, возгорание ликвидировали.

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