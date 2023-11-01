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Журналисты пострадали во время обстрела Донецка со стороны ВСУ

11:45
  • среда
  • 01 ноября 2023

ВСУ нанесли удары из реактивных систем залпового огня

Донецк этой ночью подвергся новой террористической атаке со стороны киевских неонацистов. Погибли два человека. Ещё 12 ранены. В том числе наши коллеги - журналисты и операторы телеканалов "Известия" и "Звезда". Им оказывают всю необходимую помощь.

ВСУ нанесли удары из реактивных систем залпового огня по Будённовскому району. Применили в том числе ракеты с кассетной боевой частью. Стреляли с небольшими интервалами, по снаряду в несколько минут - типичная тактика террористов, чтобы убить и ранить тех, кто попытается устранить последствия атаки.

Погиб сотрудник МЧС, который в составе группы спасателей прибыл на место ЧП, чтобы потушить пожар. Несмотря на разрывы снарядов, возгорание ликвидировали.

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Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка
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