Израильская армия развивает свою наземную операцию

Уничтожен крупный опорный пункт ХАМАС

Более 11 тысяч объектов в секторе Газа уничтожила израильская армия с начала эскалации конфликта. Об этом заявили представители ЦАХАЛ. В настоящий момент штурм анклава идет сразу с пяти направлений. В частности, этой ночью был захвачен один из опорных пунктов ХАМАС на севере сектора, также военные подтвердили нанесение удара по лагерю беженцев Джебалия. Палестинская сторона сообщает о сотнях погибших и раненых. Сирены воздушной тревоги звучат и в самом Израиле.

Вой сирен системы ПВО "Железный купол" не даёт уснуть жителям Тель-Авива. ХАМАС наносит удары неуправляемыми ракетами с территории сектора Газа. С юга аравийского полуострова, из Йемена поступают заявления, что вооруженные силы страны встали на сторону палестинцев.

Израильская армия методично развивает свою наземную операцию. Сообщается, что в западной части города Джебалия уничтожен крупный опорный пункт ХАМАС. Убиты порядка 50 членов боевого крыла этой организации.

В ЦАХАЛе заявляют: ликвидирован Ибрагим Биари - один из лидеров ХАМАС на севере сектора Газа. Он находился в здании, по которому был нанесён точечный удар, в результате чего дом был разрушен. А из-за того, что под землёй была разветвлённая сеть тоннелей, рухнули и соседние постройки. Биари с помощниками погибли под завалами. В израильской армии не уточняют - тот ли это был удар, в ходе которого в том числе погибли более 400 человек в лагере для беженцев, который также находился на территории Джебалии.

К границе с Израилем и сектором Газа египетская армии стягивает войска. В Каире заявляют, что они опасаются наплыва беженцев. На территорию палестинского анклава зашла колонна из 66 грузовиков с жизненно важной гуманитарной помощью, включая еду, воду и лекарства. Об этом заявили не израильские, палестинские или египетские официальные власти, а представитель Пентагона Джон Кирби.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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