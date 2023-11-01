В Европе нарастают протесты из-за ударов Израиля по Газе

В Лондоне пропалестинские активисты заблокировали железнодорожный вокзал

Еще вчера разгонявшие пропалестинские митинги сотрудники берлинской полиции сегодня с усердием срывают с рекламной трубы плакаты, на которых изображены израильские заложники ХАМАСа. Видео взорвало немецкие соцсети, и стражам правопорядка пришлось объясняться. Мол, размещение таких изображений не согласовано и незаконно. Ответ немцев на это не заставил себя долго ждать.

В Лондоне уже пропалестинские активисты заблокировали железнодорожный вокзал, устроив сидячую забастовку. Протестующие в Иордании призвали правительство аннулировать мирный договор с Израилем, закрыть представительство и выслать посла.

После удара по лагерю беженцев в секторе Газа Чили и Колумбия отзывают своих послов. Венесуэла осудила действия Тель-Авива. А Боливия прекратила дипломатические отношения с Израилем. Даже в Белом доме признают, что при израильских обстрелах по Газе гибнут мирные граждане, но с оговоркой, это законы войны. Слушая вопрос журналистки, Джон Кирби даже попытался изобразить на своем лице немного сострадания к палестинцам.

"Мы не приемлем смерти среди гражданского населения и работаем с израильтянами о необходимости уважать человеческую жизнь", - сказал Кирби.

В попытке уйти от ответа, Кирби снова использует проверенный метод – обвини во всем Россию и вспомни Украину. Впрочем, о Киеве в Вашингтоне хотят слышать все меньше. На данный момент, как заявили в Пентагоне, у США остается чуть больше 5 миллиардов долларов, которые могут отдать Киеву. А предложенный проект – включить помощь Зеленскому и Нетаньяху в один пакет – в конгрессе отклонили.

"Новый спикер палаты представителей хочет получить только 14 миллиардов долларов и срочно передать их Израилю. Украине же придется подождать. Деньги он собирается брать из обеспечения налоговой службы. Это вызывает еще больше гнева", - заявил Джоди Шнайдер, политический обозреватель Bloomberg.

И, прежде всего, у сторонников нынешнего американского президента, который старательно продвигал допфинансирование налоговой службы. По задумке планировалось нанять более 80 тысяч новых сотрудников, которые, помимо прочего, будут иметь право носить оружие и применять его. Республиканцы прекрасно понимают, кто попадет под нож нового федерального органа. Но в любом другом случае Джо Байден наложит вето на пакет помощи Израилю, пишет The Hill:

"Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнительном документе по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия".

Какие – не уточняется. А вот на ход президентской кампании израильский конфликт уже начинает влиять. По последним опросам, поддержка Байдена среди мусульманского населения США упала в три раза.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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