В Крыму вспоминают героев Керченско-Эльтигенской операции

Десантники более месяца стойко отражали атаки нацистов

В Крыму вспоминают бессмертный подвиг героев Керченско-Эльтигенской операции - одной из сложнейших в истории Великой Отечественной войны. 80 лет назад десантники Черноморского флота и Азовской флотилии высадились на востоке полуострова и более месяца стойко отражали атаки нацистов, не давая им развить наступление. С воздуха бойцов прикрывали знаменитые "ночные ведьмы". И сегодня тысячи жителей Крыма несут цветы и зажигают свечи в память о героях.

Их помнят и чтят – героев, что отдали свою жизнь за освобождение Крыма. Жители Керчи несут цветы к братской могиле и погружают венки в море – к тому месту, где 80 лет назад началась Керченско-Эльтигенская операция.

Это сегодня в Керченском проливе штиль, а в ту ночь был сильный шторм. Далеко не все плавсредства смогли подойти близко к берегу. Кто-то застрял на блуждающих песчаных отмелях. Кто-то уперся в противотанковые ежи, установленные прямо в море. Десантникам приходилось прыгать в холодную воду и под шквальным огнем штурмовать укрепленный и заминированный берег. Они сумели занять небольшой плацдарм до пяти километров в длину и до двух в глубину. Бои не прекращались ни на минуту. Горел каждый метр этого клочка суши, который очевидцы называли не иначе как "огненная земля".

Десант должен был нанести одновременный удар севернее и южнее Керчи. Но из-за непогоды 1 ноября высадится удалось только на юге. На Эльтиген обрушилась вся мощь немецкой группировки. Более 50 атак только за первые три дня. Рассказы о героизме и мужестве советских воинов жители соседних сел передавали из поколения в поколение.

"Мама все время рассказывала и все время плакала. Говорит - сколько наших ребят молодых матросов вытаскивали оттуда и хоронили, как могли. А то, что живые оставались, то, что прятались – мы их кормили, носили хлеб, выпекали ночью и носили хлеб", - рассказала Зарема Хафизова.

Героями были все десантники. Медсестра Галина Петрова повела за собой морпехов, ночью прокладывая дорогу по минному полю. Раненый лейтенант Георгий Титов приказал положить его на плащ-палатку и нести впереди наступающих. Хирург Владимир Трофимов за месяц сделал более тысячи операций! В штрафном батальоне был 13-летний Эдуард Сыромятников. Он уничтожил пулеметный расчет, вместе с другими бойцами отбил 19 танковых атак. А получив тяжелое ранение, мальчик не покинул поле боя - собирал патроны и гранаты. Потери были большие и сотни подвигов пока безымянны. Поисковики говорят: опознать погибшего эльтигенца – труднее всего.

"Десант по минимуму имел личных вещей, по максимуму были укомплектованы боезапасом, лучше взять, как считалось, лишних гранат, патронов, потому что подвоз – это не то, что там было легким. Снабжение было через море, и немцы с помощью своих быстроходных десантных барж практически полностью блокировали этот плацдарм", - пояснил Олег Трифонов, командир военно-патриотического отряда "Помним".

Продовольствие, медикаменты и снаряды доставляли по воздуху, в том числе "ночные ведьмы". Девушки ежедневно делали до 10 вылетов на легких самолетах из фанеры, которые при попадании снаряда могли сгореть за 49 секунд. А днем подвиги совершали истребители. Летчик Борис Водоводов, отработав по позициям врага, заметил немецкие бомбардировщики, снарядов не осталось и, чтобы защитить наших, он пошел на таран.

"129 героев Советского Союза: 68 участников северо-восточного плацдарма и 61 эльтигенец - за бои на эльтигенском плацдарме. Это очень много. Вот эта операция сравнима по героям Советского Союза лишь с форсированием Днепра", - рассказала Наталья Непомнящая, научный сотрудник отдела истории Великой Отечественной войны ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".

Эльтиген удерживали 36 дней. А после те, кто еще мог стоять на ногах – порядка двух тысяч бойцов – нанесли еще один удар.

"Этот феноменальный марш-бросок не имеет аналогов в мировой военной истории. И преодолев около 23 километров, они вышли прямо в центр города нашего. То есть на тот момент это был прямо центр логова фашистов", - отметила Наталья Непомнящая.

Эльгенцев эвакуировали 9 декабря. Еще один плацдарм к северу от города удалось удерживать до весны 44 года. Подвиг десантников не позволил немцам провести контратаку на севере полуострова и стал прологом освобождения Крыма.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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