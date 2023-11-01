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Собянин: Трамвайному депо имени Баумана исполняется 90 лет

09:21
  • среда
  • 01 ноября 2023

Трамвайный парк полностью заменили в рекордные сроки

Более 600 специалистов трудятся в столице в трамвайном депо имени Баумана, делая поездки горожан комфортными и безопасными. Так называемой "опытной базе" московского трамвая в этом году исполняется 90 лет.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, начиная с 30-х годов там проходили обкатку многие передовые модели, в том числе первые трамваи нового поколения "Витязь-Москва". Сейчас 7 маршрутов депо имени Баумана обслуживают весь северо-восток, частично Восточный и Центральный округа города.

Трамвайный парк полностью заменили в рекордные сроки, также обновили ремонтные зоны. И в ближайшие годы депо планируют реконструировать. Приведут в порядок исторические строения и возведут несколько корпусов, в том числе физкультурно-оздоровительный.

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