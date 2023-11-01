В Москве наградили детей-героев

В трудную минуту они думали, как помочь людям

Не прошли мимо чужой беды, проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли жизни других. В Москве сегодня награждают детей, которые совершили героические поступки. Подвиги разные, но объединяет юных героев то, что в трудную минуту они думали вовсе не о собственной безопасности, а о том, как помочь людям.

Восьмилетний Тимур с гордостью рассказывает младшему брату и сестре о заслуженных наградах. Мальчик проявил необычайную храбрость, когда ему не было еще и шести лет. В тот зимний день вместе с другом гулял около дома. Мальчики играли с щенком и оказались на пруду. Собака нечаянно толкнула одного из детей в лунку, которую оставили рыбаки.

"Я понял, что мой друг в беде и захотел нагнуть ветку дерева, но не получилось. Я подполз к нему и вытащил его за руки", - рассказал Тимур.

Только после этого Тимур побежал домой и рассказал о происшествии родителям. Похожий случай произошел в Карачаево-Черкессии - прошлой зимой в последний день новогодних каникул 13-летний Тарас Гайворонский в поселке Медногорский спас двоих ребят из своей школы. Они играли на льду пруда и провалились.

"Я сначала не думал, что могу провалиться, начал спасать их. Я взял палку, пополз к ним, они схватились за палку, я их потянул", - говорит Тарас.

Таким образом, по-пластунски добирались до берега. Было очень холодно, под пронизывающим ветром одежда промокших мальчишек начала затвердевать. Тарас помог им отжать воду и проводил домой. Заслуженную награду - медаль за спасение утопающих - Тарас получил вместе со взрослыми спасателями.

В свое время не растерялся и студент Михаил Манглюс из Камчатского края. Прошлой осенью подросток в торговом центре пришел на помощь женщине, которую преследовал неизвестный мужчина. Михаил занимался разными видами боевого искусства, применил свои навыки и помог задержать нападавшего до приезда полиции.

Подвиг совершил и 15-летний подросток из Красноярска. Вместе с другом он заметил, как маленький ребенок ходит по подоконнику у открытого окна и вот-вот потеряет равновесие. Лёня кинулся к водосточной трубе, по ней добрался до второго этажа и успел малыша втолкнуть в квартиру. Оказалось, что ребенок дома один.

Только благодаря вмешательству мальчиков эта история закончилась хорошо, как и десятки других, когда дети в опасных и нестандартных ситуациях проявляли стойкость и мужество. Сегодня более 200 ребят из 60 российских регионов получат специальные награды.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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