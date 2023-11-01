Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Саши Воронковой

Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летней Саши Воронковой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать свыше шести миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё чуть менее десяти миллионов. Саша борется со смертельной болезнью - раком печени. Девочке уже провели сложнейшую операцию по удалению опухоли. А теперь предстоит длительный и сложный курс химиотерапии, после которого Саша может потерять слух. Чтобы это предотвратить, необходимо редкое и очень дорогое лекарство.

Мы продолжаем помогать Саше все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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