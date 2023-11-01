Ливни и штормовой ветер обрушились на Европу

Обстановка ухудшается с каждым часом

Мощный шторм обрушится этим вечером на Великобританию. Непогода уже бушует на западе королевства. Погибли три человека. Во власти стихии оказались сразу несколько европейских стран. Красный уровень опасности объявлен на севере Италии. Милан этой ночью ушёл под воду.

Обычная миланская улица. Высокие волны, бурное течение, водовороты - если бы не дома, легко было бы спутать с горной рекой. На город обрушились ливни и штормовой ветер. Он валил деревья, срывал черепицу с крыш и ломал строительные леса. Северные кварталы полностью затопило. Чтобы перейти дорогу, приходится искать брод. Но другого выхода нет. Автобусы и трамваи не ходят. Вода добралась и до подземки.

Уровень воды в местной реке поднимался до четырёх метров. Из берегов вышло озеро Комо. В зоне бедствия - вся северная часть страны. В провинции Венето - там находится Венеция - объявили красный уровень опасности. Ливни, как ожидается, обрушатся на Парму и окрестности Генуи. В последнее время погода часто преподносит итальянцам неприятные сюрпризы.

А Великобритания - в ожидании шторма Киаран. Он уже обрушился на Северную Ирландию. Передвигаться там удобнее всего на лодках. Жители выбивают окна, чтобы попасть к себе домой.

Ливни не прекращаются в регионе уже несколько дней. Три человека погибли. Обстановка ухудшается с каждым часом. На основную часть страны шторм обрушится этим вечером. Ненастье продлится до конца недели.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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