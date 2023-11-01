МИД рассказал о работе по освобождению захваченных ХАМАС россиян

Москва предпринимает активные усилия

Россия предпринимает активные усилия для содействия в вопросе разрешения ситуации с россиянами, находящихся в заложниках у ХАМАС. Об этом в среду, 1 ноября, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница уточнила в эфире радио Sputnik, что "там нет, по нашим данным, и среди жертв, и среди заложников тех людей, которые бы приехали в гости, с туристическими целями или временно". Речь идет только о проживавших на территории Израиля, в том числе с двойным гражданством.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что в руках палестинских радикалов остаются не менее 240 пленников. При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отмечал, что среди заложников палестинского движения ХАМАС находятся 33 ребенка.

Глава отдела по внешней политике ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что руководство палестинского движения относится к запросу Кремля об освобождении российских заложников из Газы "более положительно и внимательно, чем к другим".

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Тель-Авив в настоящее время даже не рассматривает вариант прекращения боевых действий. При этом дипломат подчеркнул, что "нет никакого плана уничтожить сектор Газа", "есть план уничтожить военные структуры ХАМАС и вернуть заложников, всё".

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