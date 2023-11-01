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В США рассказали о мольбах Киева усилить военную поддержку

10:03
  • среда
  • 01 ноября 2023

Интерес к Украине резко упал

Украинские официальные лица умоляют США усилить военную поддержку на фоне падения интереса мирового сообщества к конфликту на Украине. Такое мнение выразила обозреватель Politico Лара Зелигман.
В Европе признались, что устали от Зеленского

Как пишет журналист, "Украина умоляет США усилить поддержку против России", о чем, в частности, говорит визит делегации украинских чиновников, военных и советников в Вашингтон в конце прошлой недели.

Зелигман утверждает, что Киев просил у морской пехоты США обучение по проведению операций "корабль — берег", дополнительные средства противовоздушной обороны и ракетный комплекс ATACMS.

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин предупредил Конгресс, что следствием отказа США от финансирования украинской армии станет победа России в конфликте с Украиной. При этом глава Пентагона признал, что страны Запада действительно устали от украинского кризиса.

Журнал The Time со ссылкой на комментарии приближенных к украинскому лидеру чиновников отмечал, что президента Украины Владимира Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за снижения интереса западных партнеров к проблемам ВСУ в ходе реализации заведомо провального контрнаступления.

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