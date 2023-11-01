Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны "Южный порт"

Будет создано больше 17 тысяч рабочих мест

Проект планировки части бывшей промзоны "Южный порт" утвержден. Он предполагает реорганизацию территории площадью 65 гектаров в Печатниках, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что работы будут идти в том числе по программе комплексного развития территорий. В бывшей промзоне построят производственные, научные и офисные комплексы. Здесь появятся магазины, гостиницы и другие объекты инфраструктуры, проект позволит создать больше 17 тысяч рабочих мест.

Мэр столицы раскрыл некоторые детали плана. В частности, сообщил Собянин, будут проложенеы новые сети и построены 24 подстанции. Предполагается реконструировать около 5 километров прилегающей дорожной сети. Кроме того, вдоль Шоссейного проезда появятся велодорожки.

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