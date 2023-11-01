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Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны "Южный порт"

09:49
  • среда
  • 01 ноября 2023

Будет создано больше 17 тысяч рабочих мест

Проект планировки части бывшей промзоны "Южный порт" утвержден. Он предполагает реорганизацию территории площадью 65 гектаров в Печатниках, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о создании рабочих мест и современных кварталов в двух районах
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Собянин отметил, что работы будут идти в том числе по программе комплексного развития территорий. В бывшей промзоне построят производственные, научные и офисные комплексы. Здесь появятся магазины, гостиницы и другие объекты инфраструктуры, проект позволит создать больше 17 тысяч рабочих мест.

Мэр столицы раскрыл некоторые детали плана. В частности, сообщил Собянин, будут проложенеы новые сети и построены 24 подстанции. Предполагается реконструировать около 5 километров прилегающей дорожной сети. Кроме того, вдоль Шоссейного проезда появятся велодорожки.

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