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В ВС России формируют спецдивизионы штурмовых катеров

10:37
  • среда
  • 01 ноября 2023

Задачи новых подразделений - борьба с катерами неприятеля

Специальные дивизионы речных штурмовых катеров появятся у Вооруженных сил России. Первый такой дивизион уже сформирован в качестве эксперимента. Задачи новых подразделений - борьба с катерами противника, высадка десантов, огневое подавление врага на берегах рек, озер и в прибрежных морских районах, сообщил "Известиям" источник в Минобороны.

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В военном ведомстве считают, что, получив средства для действий на реках, морская пехота в своих боевых операциях станет более автономной. Это значительно увеличит ее боевые возможности, полагают эксперты.

Вопрос создания специальных дивизионов речных штурмовых катеров в составе дивизий морпехов сейчас прорабатывается. Один дивизион уже выполняет боевые задачи в зоне СВО. Новые подразделения создаются с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

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