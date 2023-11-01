ВСУ предложили западным критикам приехать на фронт

Эксперты отмечают отсутствие успехов украинской армии

Украинские офицеры предложили западным политикам и экспертам, критикующим Вооруженные силы Украины, приехать в зону боевых действий и продемонстрировать там свои способности. Об этом рассказал обозреватель The Daily Telegraph Колин Фриман.

По словам артиллериста ВСУ с позывным Мирон, "любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя в деле". Как отметил офицер, критики с Запада "понятия не имеют, насколько это сложно".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается использовать Украину как расходный материал для нанесения России "стратегического поражения". При этом ВСУ не показали никаких успехов за время контрнаступления, а лишь потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Глава венгерского кабмина Виктор Орбан указывал, что западные партнеры Украины не могут признать провал контрнаступления ВСУ, поскольку "не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию".

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