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В Москве побит температурный рекорд 1934 года

10:34
  • среда
  • 01 ноября 2023

В столице сентябрьское тепло

Температура воздуха в Москве 1 ноября 2023 года побила рекорд 89-летней давности.

В среду столбик термометра поднялся до плюс 12,9 градуса, прошлый рекорд был установлен в 1934 году – он составлял плюс 12,6 градуса, сообщил ТАСС  руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что температура продолжит расти в течение сегодняшнего дня.

Предстоящая ночь также может стать рекордно теплой. Прогнозируется 8-10 градусов тепла.

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