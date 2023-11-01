Путин отметил роль судебных приставов в укреплении законности в России

Сотрудники и ветераны ФССП отмечают профессиональный праздник

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с их профессиональным праздником, подчеркнув, что данная структура вносит значимый вклад в укрепление законности.

Глава государства также отметил, что судебные приставы обеспечивают конституционные права граждан, интересы государства и участников экономической жизни, следя за неукоснительной реализацией судебных решений.

Путин указал, что работа в ФССП требует не только высочайшей компетентности и верности долгу, но и чуткого отношения к людям, сообщает пресс-служба Кремля.

В августе российский лидер встречался с главой ФССП Дмитрием Аристовым, который доложил президенту о текущем состоянии дел. Путин подчеркнул, что судебным приставом важно исполнять стоящие перед ними задачи, однако при этом "корректно нужно с людьми работать".

Для повышения эффективности работы ФССП Путин увеличил предельную штатную численность ведомства. С 1 января 2023 года она достигла 76333 единиц.

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