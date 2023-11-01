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Брюссель рекомендовал начать переговоры о статусе Киева в ЕС без привилегий

11:22
  • среда
  • 01 ноября 2023

Об этом рассказали источники в Еврокомиссии

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Евросоюз (ЕС), однако Киеву не стоит ожидать, что они пройдут в ускоренном режиме. Об этом в среду, 1 ноября, рассказали информированные источники.
Украина в Евросоюзе - текущие предпосылки и возможные последствия

По словам собеседников Politico, 8 ноября ЕК опубликует отчет о прогрессе кандидатов на вступление в Евросоюз. В нем Брюссель рекомендует "начать переговоры о принятии Украины и Молдавии", развитие которых будет зависеть от ряда "технических оговорок".

Как утверждают источники, пресловутые оговорки окажутся "не первым случаем, когда Брюссель скрывает за маской технических деталей большие политические последствия".

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что решения относительно присоединения стран-кандидатов к ЕС будут приниматься исключительно на основании заслуг этих государств — никаких поблажек не будет.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт не видит возможности для присоединения Украины к ЕС, поскольку страна "находится в состоянии войны".

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