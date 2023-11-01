Собянин: Москва подготовила масштабную программу ко Дню народного единства

В городе пройдут более 50 мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в столице.

Основными площадками станут парки и природные территории, в них пройдут более 50 мероприятий, написал градоначальник в своем telegram-канале.

Кроме того, 4 ноября стартует городская сетевая акция "Единый день открытых дверей". Москвичи и гости столицы смогут посетить лекции, мастер-классы, интерактивные и другие занятия.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве 4 и 6 ноября парковка будет бесплатной. 5 ноября будет действовать воскресный режим, то есть платить нужно только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей.

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