Инвестиции компании работают теперь на Россию

Заявление главы датской компании "Карлсберг" о "краже" его бизнеса в России удостоилось саркастического комментария зампреда Совбеза России. Дмитрий Медведев поблагодарил "бессмысленных датчан", чьи инвестиции теперь наполняют российский бюджет и тем самым помогают фронту.

Ранее стало известно о введении временного управления в пивоваренной компании "Балтика". Медведев отметил: датские пивовары из "Карлсберга" обиделись, что их долю в российском бизнесе передали в управление российскому государству. Зампред Совбеза обратил внимание на то, что компания, как и другой западный бизнес, сама все бросила в России по политическим причинам, отказалась от исполнения своих обязательств в отношении российских контрагентов.

И вот теперь, по словам Медведева, "шавки осознали свою роль в цирке уродов и надрывно скулят", потеряв кормушку. Они считали, что могут вводить санкции, поставлять украинскому режиму оружие, но их собственность нельзя трогать. Однако им пришлось внести лепту в современное российское оружие, написал Медведев в Telegram.

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