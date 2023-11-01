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В Севастополе дважды за утро объявляли воздушную тревогу

11:32
  • среда
  • 01 ноября 2023

ВСУ предпринимают попытки атаковать территорию России

В Севастополе второй раз за утро среды, 1 ноября, была объявлена воздушная тревога.

Как указал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, горожанам нужно проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома.

На период действия воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт приостанавливает движение.

Ранее Развожаев рассказал, что обломки украинских ракет упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. Там пострадал 57-летний мужчина, получивший ранение голени средней тяжести.

При этом сообщалось, что российские военные сбили над Севастополем две воздушные цели, сработала система противовоздушной обороны. Местным жителям рекомендовали сохранять спокойствие и не покидать укрытия.

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