В Севастополе дважды за утро объявляли воздушную тревогу

ВСУ предпринимают попытки атаковать территорию России
В Севастополе второй раз за утро среды, 1 ноября, была объявлена воздушная тревога.
Как указал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, горожанам нужно проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома.
На период действия воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт приостанавливает движение.
Ранее Развожаев рассказал, что обломки украинских ракет упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. Там пострадал 57-летний мужчина, получивший ранение голени средней тяжести.
При этом сообщалось, что российские военные сбили над Севастополем две воздушные цели, сработала система противовоздушной обороны. Местным жителям рекомендовали сохранять спокойствие и не покидать укрытия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"