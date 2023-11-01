Посол назвал число россиян среди заложников в секторе Газа

Туристов среди них нет

В заложниках в секторе Газа могут находиться до шести россиян.

Об этом в среду, 1 ноября, сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов. В настоящий момент власти ведут переговоры о передаче заложников.

"Уже речь можем вести не о двух, а до пяти, а, может быть, и шесть граждан России предположительно удерживаются там", - сказал дипломат (цитата по РИА Новости).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, среди российских заложников нет туристов. Речь идет только о проживавших на территории Израиля, в том числе с двойным гражданством.

В настоящий момент в руках палестинских радикалов остаются не менее 240 пленников, среди которых - 33 ребенка.

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