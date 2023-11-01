Египет открыл КПП "Рафах" на границе с сектором Газа

Там скопилось огромное количество беженцев

Египет объявил об открытии терминала КПП "Рафах", чтобы пропустить через него примерно 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев и лиц с двойным гражданством.

Как отмечает Al Arabiya, первые иностранцы уже начали пересекать контрольно-пропускной пункт "Рафах" между сектором Газа и Египтом.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказался против насильственного перемещения жителей сектора Газа. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что перемещение почти 2 миллионов человек из анклава грозит гуманитарной катастрофой библейских масштабов.

При этом источники рассказали, что Евросоюз (ЕС) и Египет ускорили работу над соглашением об ограничении миграции и финансовой поддержке в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

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