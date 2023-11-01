Собянин: За 13 лет в Москве отреставрировали более двух тысяч памятников архитектуры

Мэр столицы в среду посетил ансамбль Донского монастыря

За 13 лет в Москве отреставрировали свыше двух тысяч памятников архитектуры, ещё более полусотни объектов находится в работе. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин в ходе посещения ансамбля Донского монастыря.

Объект является жемчужиной столицы, её важнейшим духовным и туристическим центром. Этот мужской монастырь - объект культурного наследия федерального значения. В его состав входит свыше 30 памятников истории и архитектуры. Как отметил мэр, на сегодняшний день большая часть работ по восстановлению уже завершена, из 12 исторических башен отреставрировано 9.

"Это, конечно, пример, когда такие памятники восстанавливаются, что называется, всем миром - за частные деньги, федеральные. Города Москвы и самого монастыря. На сегодняшний день проделана огромная работа, я надеюсь около 2/3 уже сделано; основной путь пройден, но ещё впереди тоже значительная работа", - отметил Собянин.

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