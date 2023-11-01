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На центральном участке строящейся Троицкой линии начал работу стволопроходческий комплекс

11:56
  • среда
  • 01 ноября 2023

Работать комплекс будет на глубине свыше 40 метров

Стволопроходечский комплекс "Валентина" стартовал в рамках строительства центрального участка Троицкой линии метро. СПК должен создать вентиляционный узел на перегоне "Вавиловская" - "Академическая", сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв. Работать комплекс будет на глубине свыше 40 метров.

В свою очередь генеральный директор компании "Мосинжпроект" Юрий Кравцов пояснил, что использование комплекса сократит сроки строительства. Кроме того, такой метод безопаснее для рабочих – управляется комплекс дистанционно. Кравцов отметил, что "Валентина" уже построила пять вентиляционных стволов Московского метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что основные строительные работы на Троицкой линии метро будут завершены до конца 2024 года.

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