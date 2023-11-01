Власть опозорила Украину на весь мир

Владимир Зеленский – организатор масштабной коррупции, которая опозорила Украину на весь мир. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Парламентарий также обвинил украинского лидера в попытках зачистки оппозиции.

Депутат выступил с этим заявлением после того, как в украинских СМИ появились сообщения об обысках, которые силовики, якобы, проводят дома у Дубинского. Издания ссылались на анонимные источники в правоохранительных органах. Парламентарий опроверг эту информацию, обвинив СМИ в работе на Зеленского, передает РИА Новости.

Дубинский добавил, что у него, как у большинства украинцев, нет доверия к Зеленскому. А обыски надо проводить у тех, кто с помощью офиса президента организовал масштабнейшую в условиях войны коррупцию, заключил депутат Рады.

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