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Глава Минцифры поддержал идею создания в России кибервойск

12:14
  • среда
  • 01 ноября 2023

Политик выразил надежду на проработку этой темы Министерством обороны

Руководитель Минцифры Максут Шадаев заявил в среду, 1 ноября, что поддерживает идею формирования в России кибервойск, если это не коснется отсрочки от службы в армии для специалистов аккредитованных IT-компаний.

Шадаев отметил, что "если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением".

Министр выразил надежду на то, что "этот вопрос Минобороны активно прорабатывает", сообщает "Интерфакс".

В августе российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечал, что в стране дефицит кадров в области информационных технологий сокращается, но остается достаточно большим. Он выразил надежду на скорое преодоление этих трудностей.

При этом Шадаев подчеркивал, что преждевременно ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов, поскольку около 80% из них продолжают из заграницы работать на российские компании.

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