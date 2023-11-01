В Москве проходит всероссийский форум выпускников детских домов

В мероприятии примут участие более 350 человек

В Москве проходит 4-й всероссийский форум выпускников детских домов "Мы нужны друг другу: диалог, образование и поддержка".

В мероприятии примут участие свыше 350 человек, среди которых специалисты органов опеки, представители профильных министерств и ведомств, а также выпускники и сотрудники организаций для детей-сирот. Особое внимание на форуме уделят вопросам наставничества и акциям, направленным на поддержку участников спецоперации.

"На данной площадке собрались более 300 участников из 89 субъектов Российской Федерации. На данном форуме ребята не только познакомятся с успешными практиками, с успешными выпускниками детских домов, но и в том числе расскажут о тех проблемах, с которыми они сталкиваются во время обучения в высших или средних профессиональных учебных заведениях. Ну или находясь в учреждениях для детей-сирот", - отметил председатель Всероссийской общественной организации "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" Альберт Сарбалаев.

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