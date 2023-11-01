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В Москве проходит всероссийский форум выпускников детских домов

14:52
  • среда
  • 01 ноября 2023

В мероприятии примут участие более 350 человек

В Москве проходит 4-й всероссийский форум выпускников детских домов "Мы нужны друг другу: диалог, образование и поддержка".

В мероприятии примут участие свыше 350 человек, среди которых специалисты органов опеки, представители профильных министерств и ведомств, а также выпускники и сотрудники организаций для детей-сирот. Особое внимание на форуме уделят вопросам наставничества и акциям, направленным на поддержку участников спецоперации.

"На данной площадке собрались более 300 участников из 89 субъектов Российской Федерации. На данном форуме ребята не только познакомятся с успешными практиками, с успешными выпускниками детских домов, но и в том числе расскажут о тех проблемах, с которыми они сталкиваются во время обучения в высших или средних профессиональных учебных заведениях. Ну или находясь в учреждениях для детей-сирот", - отметил председатель Всероссийской общественной организации "Содружество выпускников детских домов "Дети всей страны" Альберт Сарбалаев.

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Форум выпускников детских домов
Форум выпускников детских домов
Форум выпускников детских домов
Форум выпускников детских домов
Форум выпускников детских домов
Форум выпускников детских домов
Форум выпускников детских домов
Форум выпускников детских домов
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