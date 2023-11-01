ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ХАМАС заявили о гибели семи заложников при бомбежке Аль-Джабалии

12:42
  • среда
  • 01 ноября 2023

Ситуация остается крайне острой

В результате бомбежки израильской армией Аль-Джабалии погибли семь заложников. Такое заявление в среду, 1 ноября, сделали в военном крыле палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на грани катастрофы: сводки войны на Ближнем Востоке
Небензя: Совбез ООН парализован из-за позиции США по Ближнему Востоку

В ХАМАС утверждают, что среди жертв бомбежки Аль-Джабалии, предпринятой Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, были трое иностранных граждан.

Комментарии от Тель-Авива в связи с этим пока не поступали, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва предпринимает активные усилия для содействия в вопросе разрешения ситуации с россиянами, находящихся в заложниках у ХАМАС.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что власти нашей страны ведут переговоры о передаче заложников — у палестинских боевиков могут находиться до шести обладателей российских паспортов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.