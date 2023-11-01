В ХАМАС заявили о гибели семи заложников при бомбежке Аль-Джабалии

Ситуация остается крайне острой

В результате бомбежки израильской армией Аль-Джабалии погибли семь заложников. Такое заявление в среду, 1 ноября, сделали в военном крыле палестинского движения ХАМАС.

В ХАМАС утверждают, что среди жертв бомбежки Аль-Джабалии, предпринятой Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, были трое иностранных граждан.

Комментарии от Тель-Авива в связи с этим пока не поступали, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва предпринимает активные усилия для содействия в вопросе разрешения ситуации с россиянами, находящихся в заложниках у ХАМАС.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что власти нашей страны ведут переговоры о передаче заложников — у палестинских боевиков могут находиться до шести обладателей российских паспортов.

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