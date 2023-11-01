Одной не платит алименты, другую бросил, на третьей тайно женился: Павел Прилучный и его женщины

Личная жизнь актера похожа на сериал

Павел Прилучный пришёл на премьеру очередного фильма со своим участием и заявил, что кино предпочитает смотреть дома. Ну а что, ведь дома можно поставить фильм на паузу и обсудить собственную актёрскую игру с любимой женой. Зепюр Брутян не отходит от Павла ни на шаг и готова засыпать его комплиментами.

"Я всегда участвовала с ним, присутствовала во время того, когда он снимается, и я, конечно, в восторге всегда от него, как он работает, как он готовится к роли", - говорит она.

Не молчит и предыдущая жена Прилучного, Агата Муцениеце. Она обратилась в суд, чтобы взыскать алименты на их общих детей. В ноябре первая беседа. Успеют ли стороны договориться, или Агата настроена решительно?

"Мне реально за эти 34 года говорили, и что я не стану актрисой, что у меня ничего не получится, что я недостаточно талантливая, я недостаточно красивая, я недостаточно худая, недостаточно хорошая жена, недостаточно хорошая мать, недостаточно, недостаточно... И вот это всё мне говорили много раз. Разные люди, начиная от моего мастера и заканчивая, я, там, не знаю, незнакомцем на улице. И они все ошиблись", - возмущается Муцениеце.

Поддерживают Агату и верные подписчицы. Стоило Муцениеце выложить откровенное фото, как тут же пошли восторженные комментарии: "Какая красивая фигура!", "А вы точно двоих сама рожали?"

Ответила подруга Агаты, актриса Екатерина Земцова, которая сыронизировала: "Нет, рожала Зепюр".

Сильная женщина плачет у окна - это только в песне. В браке у Муцениеце и Прилучного родились двое детей. Актёр с ними часто общается и познакомил со своей новой избранницей. Впрочем, знакомил он их и с Мирославой Карпович, с которой встречался в промежутке между разводом с Агатой и свадьбой с Зепюр.

"Семья - это твой мир, в который ты всегда можешь вернуться, неважно, когда, неважно, во сколько. Это там, где тебя всегда ждут и тебя любят таким, какой ты есть", - говорит актриса Мирослава Карпович.

Встречался Прилучный с Карпович, а тайно женился на Зепюр Брутян, с которой вместе снимался в сериале. Интрига, достойная лучших фильмов с участием Павла. В будущем можно снять ещё один сериал. Сюжет не нов: с одной встречался, а женился на другой.

"Так обычно бывает. С одной он проходит всё, всё, всё, а потом встречает другую, вот эта химия зажгла, и всё, и идёт под венец. На самом деле я следила за их отношениями. Это было очень няшно", - говорит певица Настя Крайнова.

Карпович как стойкая папина дочка свой разрыв с Павлом старается не комментировать. Причём в очередную роль ей даже не пришлось вживаться.

Бывшая жена Прилучного ранее обвиняла актёра в рукоприкладстве. Он всё отрицал. Теперь дело дошло до алиментов. Муцениеце утверждает, что смогла вырваться из плена иллюзий.

"Мне казалось, что я и достаточно талантлива, и достаточно красива, и достаточно хорошая мать, и достаточно хорошая жена, и вот мне казалось, что я во всём этом достаточно преуспеваю", - говорит она.

В этом году суд уже удовлетворил один иск Муцениеце и выписал Прилучного из её четырёхкомнатной квартиры. Сам Павел, чей съёмочный день может обходиться аж в полмиллиона рублей, постоянно выкладывает фото и видео с детьми. Неужели получается, что сложные отношения у него только с бывшей женой?

"Я за то, чтобы человеку было комфортно с самим собой. Но как бы везде нужен здравый смысл и баланс, правильно?" – задается вопросом Муцениеце.

Возможно, с алиментами и баланс будет найти проще. Но судя по тому, что бывшие супруги выясняют отношения через своих представителей, до здравого смысла ещё далеко.

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