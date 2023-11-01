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Собянин рассказал о ходе реставрации Донского монастыря

15:05
  • среда
  • 01 ноября 2023

Впереди еще много работы

Свыше двух тысяч объектов культурного наследия отреставрировали в столице за последние годы. Один из них - Донской монастырь. Историческая и архитектурная жемчужина Москвы. Большую часть объектов там уже обновили. Из 12 башен восстановили девять. Воссоздали фасады и купола Нового собора. А также Дом настоятеля. Результаты работ сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

Купола Нового собора Донского монастыря вновь переливаются золотом и лазурью. Привлекает яркими красками и фасад. Реставраторы тщательно восстанавливали утраченные элементы, кирпичную кладку и белокаменный декор. Цветовое решение оказалось самым сложном вопросом. Ведь до второй половины 19 века храм был белым. Цвет основного храма постоянно менялся. Была и полихромная - колонны, карнизы и наличники разных цветов. В результате приняли решение воссоздать цвета конца 19 века. Удалось вернуть на купола и золотые звезды.

"Они появились во второй половине 19 века - эти золотые звезды - и стояли до одного из последних ремонтов, видимо, 70-х годов уже 20 века. Их не восстановили. Но сейчас, видите, они звезды стояли золоченые при цветных куполах синих. И они вернулись на свои исторические места. Звезды мы нашли подлинные, на чердаке в куполах. Слава богу, их сложили. Они дошли до нашего времени. По их образцам они были восстановлены", - рассказал Сергей Демидов, главный архитектор Донского монастыря, почетный реставратор Москвы.  

Исторический облик вернули и Дому настоятеля. Теперь он в цвете желтой охры.  Укрепили фундамент, отреставрировали кирпичную кладку стен.

"В процессе производства реставрационных работ нами были обнаружены интересные исторические детали, в частности, пилястры на первом кирпичном этаже. Они были восстановлены и предстанут перед глазами посетителей ансамбля Донского монастыря", - рассказала Елена Кунаева, заместитель генерального директора по вопросам связи с общественностью компании-подрядчика реставрационных работ.

Идет и ресторация башен. Из 12 уже 9 с новой кирпичной кладкой и белокаменным декором. Очередной этап реставрации Донского монастыря оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Донской монастырь - жемчужина Москвы, историческая, архитектурная. С ней связано очень много в развитии, истории нашего города. И это, конечно, пример, когда такие памятники восстанавливаются, что называется, всем миром - за частные деньги, федеральные. Города Москвы и самого монастыря. На сегодняшний день проделана огромная работа, я надеюсь, около 2/3 уже сделано; основной путь пройден, но ещё впереди тоже значительная работа", - заявил Собянин.

"Качество работ замечательное. Очень радостно видеть, когда люди входят в Донской монастырь и видят вот эту красоту. Эти купола, эти замечательные фасады. Радуются, крестятся, благодарят Бога и тех, кто здесь трудится", - отметил Феогност, митрополит Каширский, настоятель Донского монастыря.

Впереди у реставраторов еще много работы. В лесах трехъярусная монастырская звонница. Одно из самых красивых строений Донской обители.

"Вместе все готовимся к 25-му году, к столетию кончины патриарха Тихона, чьи мощи покоятся. Поэтому, конечно, для многих верующих и паломников, кто приезжает в Москву, для тех, кто живет в этом городе, это также будет событием очень большим. Ну и впереди еще, конечно, шесть объектов реставрации", - отметила министр культуры Ольга Любимова.

Самая большая и сложная работа предстоит в интерьерах собора. Это промывка масляных росписей. В подклети собора нашли подлинные паникадила конца 18 века. После окончания реставрации их планируют вернуть на исторические места.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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