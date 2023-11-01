Работников маркетплейса в Подольске задержали за кражу подгузников

Выявить преступников удалось по камерам наблюдения
Тысячи сменных кассет для бритв, а еще тушь для ресниц и подгузники на миллионы рублей вынесли работники склада маркетплейса в подмосковном Подольске. Долгое время мужчины прятали мелкий товар в трубах. И вывозили его на машине.
Кадры с камер видеонаблюдения в одном из складских помещений популярного интернет-магазина. Трое сотрудников собирают товары, которые необходимо отправить в пункты выдачи. Однако до места назначения "Газель" так и не доедет – на выезде машину уже поджидает оперативная группа.
Около четырех тысяч единиц туши для ресниц различных марок, которые рабочие собирались продать самостоятельно. Как уже делали не раз. Сотрудники интернет-магазина давно стали замечать: со склада пропадают мелкие товары – сменные кассеты для бритья, детские подгузники, косметика. Не досчитались продукции в общей сложности на 5 миллионов рублей. Оказалось, работники склада регулярно похищали изделия и сбывали их. Вырученные от продажи деньги делили между собой.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое сотрудников организации – уроженец ближнего зарубежья и ранее судимые жители Подмосковья и Ставропольского края", - сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области.
Нехитрая схема была отлажена. Мелкогабаритные предметы мужчины укладывали внутрь пластиковых труб и загружали в "Газель" вместе с другими товарами. По дороге к точке продажи похищенную продукцию перегружали в другой – свой автомобиль. Дома у одного из задержанных обнаружили часть пропавших со склада изделий. Уже в ходе допроса другой подозреваемый признался: к совершению кражи подтолкнули коллеги. На преступление пошел из-за долгов.
Одного из задержанных суд отправил под домашний арест, двое других подозреваемых будут дожидаться окончания следствия под стражей. Сотрудникам СК предстоит установить остальные эпизоды дела.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"