Главархив пополняется благодаря проекту "Москва - с заботой об истории"

Передать документы на хранение в Главархив можно в любом центре Госуслуг в столице

Алла Петровна принесла в МФЦ самое дорогое - материалы особой важности. Пакуют их как особо секретные, на самом деле они очень личные.

В этом пакете - плёнки с семейными фотографиями. Яркие путешествия, детские праздники. Всё это станет в Главархиве частью реальной истории Москвы.

"Передать документы на хранение в Главархив можно в любом центре Госуслуг в Москве. Для этого необходимо просто прийти, обратиться к специалистам. Здесь на месте всё тщательно упакуют, бережно соберут и отправят в Главархив", - пояснил Михаил Маслов, начальник управления по реализации проектов "Мои документы".

Специалисты ценят каждый новый артефакт. "В нашем архиве сохранились вот такие семейные альбомы. Это альбом семьи Рейнберг", - говорит Анна Батенева, ведущий архивист Центрального государственного архива Москвы.

Милые детские фото - с соответствующими надписями: 1914 год - Финляндия, рядом - Санкт-Петербург. Счастливая жизнь одной отдельно взятой семьи. На соседних стеллажах - впечатляющие гигантские снимки, связанные с важными историческими событиями.

"Группа военнослужащих Четвертого полевого жандармского эскадрона. К сожалению, место съемки неизвестно. А годы - примерно конец 19 - начало 20 века", - сообщил Михаил Сорокин, заместитель начальника отдела аудиовизуальных документов Центрального государственного архива Москвы.

В Главархиве признаются: активность москвичей - невероятная. До недавних пор документы сюда поступали исключительно из официальных учреждений, включая крупные предприятия, фабрики и заводы. Личные архивы появлялись крайне редко. С запуском проекта "Москва - с заботой об истории" ситуация в корне изменилась. Уже собрано более 15 тысяч интереснейших материалов.

"Не просто - привезли и положили. А обязательно отсмотр, экспертиза ценности и описание, конечно", - отметил Михаил Сорокин.

Если техническое состояние неважное, устранят дефекты. Не более того! Любые вмешательства - монтаж старой кинопленки или ретуширование снимков - под запретом. А посмотреть здесь есть на что. Не зря эти материалы пользуются невероятным интересом у историков, писателей и кинорежиссеров. Где еще увидишь, чем на самом деле столичные туристы занимались в походах 60 лет назад?

"Эта киноплёнка была передана строительным институтом. У них в своё время была целая киностудия", - говорит Ольга Макарова.

Сами владельцы - будь то коллектив института или частное лицо - имеют к своим сокровищам в Главархиве свободный доступ. "Собранные материалы можно также увидеть в 30 центрах Госуслуг, где проходят выставки, посвященные этому проекту", - отметил Михаил Маслов.

Москвичам уже доступно более 330 тысяч аудиовизуальных документов Главархива. В том числе и в виртуальном музее с ёмким названием "Москва - с заботой об истории".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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