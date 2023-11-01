Триумфальную арку на Кутузовском проспекте подготовили к зиме

Ее тщательно промыли

Триумфальную арку на Кутузовском проспекте подготовили к зимним холодам. Ей устроили душ - последний в этом сезоне.

Работы провели ночью, чтобы не мешать движению. Сначала конструкцию промыли водой, а уже потом нанесли на поверхность моющее средство. Затем с помощью аппаратов высокого давления удалили плотную пену.

Памятник, посвящённый победе в Отечественной войне 1812-го года, выполнен в особом стиле с множеством мелких деталей. Каждую пришлось очищать вручную мелкими кисточками.

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