Московский зоопарк показал видео с пандой Диндин и ее детенышем

Скоро маленькая панда встанет на ноги

Ослабила объятья! Сегодня Московский зоопарк поделился новым видео с самой знаменитой пандой в стране. Похоже, гиперопека в прошлом.

Диндин наслаждается покоем! Не торопясь, уплетает побеги бамбука, удобно расположившись у стенки вольера. А где новорождённая? Да вот, рядом - тихо спит на подстилке.

А ведь ещё накануне медведица держала под строгим контролем каждое движение двухмесячной дочери. Та пыталась отползти. Но мать тут же притягивала её к себе. Скоро маленькая панда встанет на ноги. И сейчас зоологи гадают, позволит ли Диндин себе хотя бы минуту отдыха.

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