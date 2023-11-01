Иран призвал мусульманские страны прекратить поставки нефти и продовольствия Израилю

С призывом выступил Али Хаменеи

Мусульманские страны должны прекратить поставки нефти и продовольствия Израилю. С таким призывом выступил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Выступая перед студентами и молодежью, иранский лидер призвал соседние государства прекратить любые виды торгово-экономического сотрудничества с Израилем. По словам Хаменеи, надо прекратить преступления, которые совершает Тель-Авив в Газе, сообщило иранское агентство Tasnim.

По информации агентства, в то же время министры иностранных дел Ирана и Турции Хосейн Амир Абдоллахиян и Хакан Фидан обсуждают возможность прекращения огня в секторе Газа. Это вторая встреча Абдоллахияна и Фидана после начала 7 октября очередного витка эскалации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

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