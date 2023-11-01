В Кремле отказались считать Фридмана олигархом

Он крупный бизнесмен, сообщил Песков

Вернувшийся в Россию совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман является не олигархом, а крупным бизнесменом.

Об этом в среду, 1 ноября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова журналиста о возвращении в Россию Фридмана и других "олигархов".

"Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна", - напомнил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

В начале октября Михаил Фридман покинул Великобританию из-за "невозможности жить в условиях санкций" и переехал в Израиль, который 8 октября объявил, что находится в состоянии войны. 9 октября стало известно о возвращении Фридмана в Россию. Сейчас бизнесмен находится в Москве и "планирует посещать Россию регулярно".

Ранее в Кремле заявили, что Фридман имеет российское гражданство, поэтому он имеет право уезжать и возвращаться в Россию, а также жить в стране.

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