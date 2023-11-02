Звезда легендарной группы Bad boys blue Кевин Маккой мечтает получить российский паспорт

Певец уже пытается учить русский язык

Кевин Маккой без ума от красоты русских женщин и вкуса жареной картошки. Бывший солист Bad boys blue любит картошечку с лучком и чесночком, желательно на сале. Всяко полезнее, чем американский фастфуд. Тем более, Кевин диабетик и вынужден регулярно контролировать сахар в крови.

"Пища в России намного лучше, чем в Америке. Там очень много химии в еде. И у меня в Америке очень большая проблема контролировать сахар в крови", - говорит он.

В конце 80-х Bad boys blue были на пике популярности. Ну как забыть такое? "Юра - вумэн, Вася - мэн". Не забывается такое никогда. Как только не перепевали их советские, а позже и российские граждане.

Так их полюбил народ, что в 00-е Bad boys blue стали регулярно наведываться к нам в гости. И даже после распада группы Кевин Маккой продолжает колесить по бескрайним просторам нашей родины.

"Я был практически во всех городах России: Тольятти, Самара, Ростов - везде. В маленьких каких-то городах, про существование которых вообще никто не подозревает. Были в Нижнем Новгороде, в Искогороде. И там пришла женщина вся в золотых зубах. На меня это произвело неизгладимое впечатление", - рассказывает артист.

А вот до другую сторону океана неизгладимое впечатление произвёл борщ, которым Кевин решил побаловать друзей после очередных гастролей по России.

"В Америке такого нету. Чёрные в Америке вообще не видели, чтобы суп выглядел даже так. Один раз я приехал домой и сварил его для своих друзей. Что это такое? Ну как это? С мясом, с морковкой, со свёклой. Потом многие годы просили: "Свари нам это на вечеринку", - смеется он.

Сразу видно, наш человек. Свои кулинарные способности Кевин решил продемонстрировать на кухне своего друга, художника Валентина Мирошника, любезно предоставившего не только сковороду, но и саму картошку. А вот водку Маккой не пьёт, хотя в семье и бывают исключения.

"Мы вообще-то не пьём водку. Вообще практически не пьём. Но в Рождество и на Новый год на столе должна стоять водка", - говорит Маккой.

Раз зашёл разговор о семье, может, Кевину стоит к нам самому переехать и жену перевезти? Картошки хватит на всех.

"Мои дети уже взрослые, у них своя жизнь. А жена как раз хочет приехать со мной. Но я ещё толком не уверен. Я попробую что-то придумать всё-таки по поводу России. Я жил в Испании, я жил в Германии, в Нью-Йорке. Надо сделать что-то новое", - говорит Маккой.

Значит, пора учить русский язык и не только для того, чтобы с Кадышевой на концертах петь.

"Для меня самое тяжёлое - это изучать русский язык. Разный русский у вас. Есть люди, которые говорят на хорошем русском языке. А есть - которые говорят на уличном языке. Ещё одна проблема - у меня губы чересчур большие для русского языка", - сетует певец.

"Мышление у него абсолютно наше. Мне кажется, что спокойно можно было бы представить, что он здесь и родился, здесь и вырос, здесь и учился. Потому что у меня сложилось полное впечатление, что он настолько погружён в нашу культуру, что, в принципе, он запросто может считать Россию второй родиной", - говорит музыкальный критик Евгений Бабичев.

Русский креатив Маккой уже оценил. Попробовал как-то мороженое с необычным названием и задумался о собственном бизнесе.

"Я увидел мороженое, и оно называлось "Обамочка". Подумал, что пирожное "Чёрный русский" - это будет очень круто", - шутит Маккой.

Сам Кевин не скрывает, что очень хочет получить российский паспорт, но готов прилетать к нам и без него. Ведь где ещё так беззаветно любят "Дискотеки 80-х и 90-х"?

По материалам программы "Хватит слухов"

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