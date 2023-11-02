Ушила желудок и счастлива с новым мужчиной: как живет Маргарита Суханкина

Певица, кажется, счастлива

Маргарита Суханкина очень довольна жизнью. Она похудела на 30 килограммов, стала мамой двоих детей и наконец-то призналась, что живёт с мужчиной своей мечты. Но пока показывать избранника певица категорически отказывается.

"Сглазить, скажем так. Есть такое простое русское слово. Вот не хочу. Боюсь. Потому что чем старше ты становишься, в определённом возрасте уже не хочется менять людей рядом с собой", - объясняет Суханкина.

Её путь к счастью был очень непростым. Четыре брака, где было всё: ревность, измены, абьюз и одна недовольная свекровь, которая и стала причиной развала очередной семьи Маргариты. Казалось бы, это стремительный путь к депрессии, а она не просто выкарабкалась, а смогла стать счастливой.

"Меня никто не трясёт: "А где ты была? Почему так поздно?" Вот что у меня было, когда я в браках была. А в одном из браков муж уходил куда-то там по работе, я была дома, готовила обед, он первым делом влетал в дом и начинал под кроватью, в шкафах искать любовников. Реально была такая история. "А, я видел!", - рассказывает Суханкина.

Мужчину мечты зовут Александр. Однажды он пришёл в её большой дом в Подмосковье, чтобы починить электрического снеговика. Бывший военный новогоднюю игрушку наладил да и свою личную жизнь тоже. Хотя сначала у Суханкиной были большие сомнения. Но помогла советом мама.

"Был период, когда я не просто сомневалась, а очень сильно сомневалась. Мне казалось, что это вообще не мой человек, что он не нашего круга. И вообще он такой, ну, так сказать... Не то, не тот. То есть я очень под лупой его рассматривала просто вот реально. До тех пор, пока мне мама, Царство ей Небесное, не сказала: "Рит, а чего ты... Ты не видишь, как он на тебя смотрит? Ты как-то откройся ему навстречу", - вспоминает певица.

Дети Суханкиной Александра сразу приняли. Певица говорит, что они давно хотели папу. Сейчас его так и называют. Хотя возраст у обоих трудный. Лере исполнилось 13, Серёже - 14. Без домашних скандалов обходится редко.

"Я могу как эмоциональный человек тоже взорваться, что-то прокричать, закричать. И дети прекрасно знают. Когда они были малышнёй, они ещё пугались чего-то, а потом уже понимали, что мама сейчас пар спустила,

она рявкнула, потому что иной раз детям говоришь: "Уберите, уберите, уберите..." - не слышат. Всё по ящикам распихали, не слышат. Потом как рявкну - всё, все вот так вот встают, всё, сразу пошли, как мыши, шуршать", - шутит Суханкина.

Лера и Серёжа появились у Маргариты после просмотра телепередачи. Увидев глаза малышей из детдома, Суханкина решила: "Мои".

"Я понимала, что вот просто в голове свербит: "Хочу ребёнка. Хочу ребёнка, хочу ребёнка. Мне надо". И я, посоветовавшись с родителями, которые меня поддержали спасибо им огромное, я им сказала: "Вы знаете, я пришла к такому решению, что хочу взять ребёнка из детского дома". Потому что суррогатное материнство, кто бы что не рассказывал, всё равно это чужой ребёнок", - откровенничает певица.

Брат и сестра называют Суханкину мамой. Вместе они живут уже 12 лет. О сложном периоде в своей жизни подростки не вспоминают. Сергей пока ищет себя, у Леры дизайнерский талант. Оба отлично играют в городки и очень заботятся о певице. Особенно после того, как она переболела ковидом.

"Каждое утро Серёжа вставал раньше и делал мне эти коктейли, понимая, что мама ещё слабая. И я, честно говоря, до слёз. Я утром вставала, у меня стоял такой бокал на столе и там записочка: "Мамочка, это для тебя". То есть, я как бы... И в общем... Дорого стоит, как говорится. Поэтому есть у нас какие-то традиции. Открытки рисуют, дети цветы собирают, когда уходят в школу, идут из школы. Приходят домой с букетами", - говорит Суханкина.

Маргарита Суханкина следит за собой. Косметологические процедуры для неё - ежедневный ритуал. Хотя ещё пару лет назад певице не хотелось смотреть на себя в зеркало. Гормональный сбор на фоне нервных потрясений и генетическая предрасположенность к полноте привели Суханкину к хирургу. Она сделала шунтирование желудка. То есть его ушили.

"И всё, я два с лишним года назад сделала эту операцию, пришла, у меня уже почти 100 килограмм было, я не могла уже нагибаться, мне тяжело было шнурки завязывать, подниматься, мне лишний раз не хотелось никуда тащиться, идти на прогулку, с детьми кататься на велосипеде, что я делаю с удовольствием опять. Всё это вернулось", - рассказывает певица.

В следующем году Суханкиной исполнится 60 лет. Она говорит: "У меня жизнь только начинается".

По материалам программы "Хватит слухов"

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