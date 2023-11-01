В Минске заявили о 120-тысячной группировке ВСУ у Белоруссии

Такие данные приводит белорусский погранкомитет

Киевский режим сосредоточил в направлении Белоруссии военную группировку численностью 120 тысяч бойцов. Такие сведения в среду, 1 ноября, обнародовал белорусский госпогранкомитет.

Как подчеркнул глава ведомства Константин Молостов, против Белоруссии сосредоточена украинская группировка "Север" с численностью до 120 тысяч военнослужащих, из них 17 тысяч человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы.

Наряду с этим Киев, по словам Молостова, "использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий", сообщает РИА Новости.

В сентябре Владимир Путин в ходе переговоров с Лукашенко в Сочи отметил надежность отношений с Белоруссией. Российский президент напомнил, что Белоруссия является частью Союзного государства. Это означает, что развязывание другими странами агрессии в отношении Белоруссии будет означать агрессию против России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск вступит в конфликт на Украине при условии "агрессии" со стороны военнослужащих ВСУ. По мнению белорусского президента, такое развитие ситуации может привести к новой эскалации украинского кризиса.

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