Российский Ил-96-400М успешно совершил первый полет

Это подтвердил глава Минпромторга

Российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет. Об этом в среду, 1 ноября, рассказал вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Политик назвал данное событие демонстрацией высочайшего уровня компетенций российских конструкторских бюро и авиацционных заводов. Мантуров указал на то, что Ил-96-300 получил новые эксплуатационные и транспортные возможности.

По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, с новым дальнемагистральным Ил-96-400М будет обеспечена маршрутная сеть по всей России и заменены иностранные аналоги, сообщает РИА Новости.

В январе Денис Мантуров в качестве пассажира в сопровождении генерального директора ОАК Юрия Слюсаря и генерального директора авиакомпании "Россия" Яна Бурга совершил полет на новейшем российском самолете МС-21.

Глава кабмина Михаил Мишустин сообщал, что для наращивания выпуска самолетов Ту-214 из Фонда национального благосостояния выделят 41,8 млрд рублей. Это среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет, способный перевозить до 210 пассажиров.

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