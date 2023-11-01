Песков прокомментировал визит Макрона в Казахстан

Французский президент ищет уран

Казахстан – суверенное государство и имеет право развивать отношения с другими странами по своему усмотрению.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя визит французского лидера Эммануэля Макрона в Казахстан.

В Кремле отметили, что Казахстан остается нашим союзником и стратегическим партнером, передает РИА Новости.

У нас с Казахстаном исторические отношения <…> ы развиваем наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим, видим полную взаимность", - подчеркнул Песков.

Макрон прибыл в Астану 1 ноября, где проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как ожидается, стороны обсудят дальнейшую разработку урановых месторождений. Потребность Франции в уране связана с прекращением добычи энергоресурса в Нигере, писало ранее агентство Bloomberg.

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