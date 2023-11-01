ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков прокомментировал визит Макрона в Казахстан

13:32
  • среда
  • 01 ноября 2023

Французский президент ищет уран

Казахстан – суверенное государство и имеет право развивать отношения с другими странами по своему усмотрению.
Россия опровергла вмешательство в отношения Казахстана с другими странами

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя визит французского лидера Эммануэля Макрона в Казахстан.

В Кремле отметили, что Казахстан остается нашим союзником и стратегическим партнером, передает РИА Новости.

У нас с Казахстаном исторические отношения <…> ы развиваем наши собственные отношения, коими мы весьма дорожим, видим полную взаимность", - подчеркнул Песков.

Макрон прибыл в Астану 1 ноября, где проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как ожидается, стороны обсудят  дальнейшую разработку урановых месторождений. Потребность Франции в уране связана с прекращением добычи энергоресурса в Нигере, писало ранее агентство Bloomberg.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.