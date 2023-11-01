Шойгу заявил о продвижении ВС России в зоне СВО

Войска занимают выгодные рубежи

Глава Минобороны России на селекторном совещании в ведомстве отметил действия 25-й, 138-й и 114-й мотострелковых бригад в зоне специальной военной операции. Сергей Шойгу подчеркнул, что эти части особо отличились в боях.

Глава военного ведомства отметил, что российские подразделения в зоне СВО продвигаются вперед. ВС России занимают более выгодные рубежи и позиции, заявил Шойгу.

Министр подчеркнул, что ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях. В результате таких действий украинские войска несут огромные потери. Силы ВСУ истощаются, личный состав деморализован, приводит слова Шойгу РИА Новости.

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