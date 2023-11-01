Российская ПВО отразила массированный ракетный удар ВСУ по южным регионам

Ракеты летели на Крым

Массированный ракетный удар ВСУ по южным регионам отразила российская система противовоздушной обороны. Ракеты сбиты над территорией Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Как написал Сальдо в Telegram, российские зенитчики сбили семь ракет. Они были запущены с самолетов и летели на Крым.

По данным губернатора, большая часть ракет уничтожена в воздухе. Еще две сдетонировали на земле – они упали в пустынном районе на Арабатской стрелке. Сальдо подчеркнул, что люди и инфраструктура не пострадали. По его словам, ракетная опасность не миновала, воины ПВО в полной готовности.

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