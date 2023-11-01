ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская ПВО отразила массированный ракетный удар ВСУ по южным регионам

13:36
  • среда
  • 01 ноября 2023

Ракеты летели на Крым

Массированный ракетный удар ВСУ по южным регионам отразила российская система противовоздушной обороны. Ракеты сбиты над территорией Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Российские ПВО сбили украинские МиГ-29 и вертолет Ми-8
Власти Ростовской области сообщили о работе ПВО

Как написал Сальдо в Telegram, российские зенитчики сбили семь ракет. Они были запущены с самолетов и летели на Крым.

По данным губернатора, большая часть ракет уничтожена в воздухе. Еще две сдетонировали на земле – они упали в пустынном районе на Арабатской стрелке. Сальдо подчеркнул, что люди и инфраструктура не пострадали. По его словам, ракетная опасность не миновала, воины ПВО в полной готовности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пуск ракет системы ПВО
Пуск ракет системы ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.