ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турция объяснила дозаправку бомбардировщиков США на своей территории

13:57
  • среда
  • 01 ноября 2023

Авиабазу "Инджирлик" используют американские ВВС

Дозаправка американских бомбардировщиков на авиабазе "Инджирлик" не имеет никакого отношения к палестино-израильскому обострению. Такое комментарий в среду, 1 ноября, дали в администрации президента Турции.
Еврокомиссия поставила Турцию перед тяжелым выбором

Там подтвердили, что 31 октября бомбардировщики B-1B, входящие в состав 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, прибыли на авиабазу "Инджирлик" для дозаправки в горячем режиме. Это произошло в рамках давно запланированной учебной миссии бомбардировочной оперативной группы.

Заправка американских военных самолетов на базе "Инджирлик" не имеет никакого отношения к конфликтам в ближневосточном регионе, цитирует сообщение официальной Анкары РИА Новости.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что мусульманские страны должны прекратить поставки нефти и продовольствия Израилю, а также разорвать любые виды торгово-экономического сотрудничества с этой страной.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, отметив, что "убийство детей недопустимо". Политик отменил все визиты турецких официальных лиц в Израиль.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Американский стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer
Американский стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.