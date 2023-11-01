Турция объяснила дозаправку бомбардировщиков США на своей территории

Авиабазу "Инджирлик" используют американские ВВС

Дозаправка американских бомбардировщиков на авиабазе "Инджирлик" не имеет никакого отношения к палестино-израильскому обострению. Такое комментарий в среду, 1 ноября, дали в администрации президента Турции.

Там подтвердили, что 31 октября бомбардировщики B-1B, входящие в состав 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, прибыли на авиабазу "Инджирлик" для дозаправки в горячем режиме. Это произошло в рамках давно запланированной учебной миссии бомбардировочной оперативной группы.

Заправка американских военных самолетов на базе "Инджирлик" не имеет никакого отношения к конфликтам в ближневосточном регионе, цитирует сообщение официальной Анкары РИА Новости.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что мусульманские страны должны прекратить поставки нефти и продовольствия Израилю, а также разорвать любые виды торгово-экономического сотрудничества с этой страной.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия Израиля в секторе Газа, отметив, что "убийство детей недопустимо". Политик отменил все визиты турецких официальных лиц в Израиль.

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