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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

13:59
  • среда
  • 01 ноября 2023

Лидеры сверили свои позиции по ряду вопросов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом в среду, 1 ноября сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили вопросы союзной интеграции и подготовку к предстоящему 23 ноября в Минске заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Помимо этого, Путин и Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на продолжение и углубление двусторонних отношений.

Президенты также сверили позиции по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, добавил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
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