В центре Москвы спасли запертого в машине кота

На животное обратили внимание прохожие

Кадры из центра столицы. Там в среду спасли кота, который, по некоторой информации, несколько дней был заперт в машине без еды и воды.

Иномарка стоит на платной парковке в районе Охотного ряда. На животное в салоне обратили внимание прохожие. Попытались выяснить, где хозяин. Работники парковки утверждают, что мужчину задержали еще 4 дня назад. На место были вызваны сотрудники МЧС и полиции, которые аккуратно вскрыли авто. Ну а хвостатого пленника передали на передержку волонтёрам.

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