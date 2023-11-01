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В центре Москвы спасли запертого в машине кота

15:14
  • среда
  • 01 ноября 2023

На животное обратили внимание прохожие

Кадры из центра столицы. Там в среду спасли кота, который, по некоторой информации, несколько дней был заперт в машине без еды и воды.

Иномарка стоит на платной парковке в районе Охотного ряда. На животное в салоне обратили внимание прохожие. Попытались выяснить, где хозяин. Работники парковки утверждают, что мужчину задержали еще 4 дня назад. На место были вызваны сотрудники МЧС и полиции, которые аккуратно вскрыли авто. Ну а хвостатого пленника передали на передержку волонтёрам.

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Кот в машине
Кот в машине
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