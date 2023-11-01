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Шойгу высоко оценил работу российских расчетов ПВО

14:19
  • среда
  • 01 ноября 2023

Глава Минобороны провел совещание

Российские расчеты противовоздушной обороны (ПВО) за месяц уничтожили свыше 1,4 тысячи средств нападения противника. Об этом в среду, 1 ноября, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны уточнил, что в этом показателе — 37 самолетов Вооруженных сил Украины, что почти вдвое больше, чем количество обещанных Киеву Западом американских истребителей F-16.

Из этого можно сделать вывод, что при такой работе российских сил ПВО F-16 после их поставки Киеву будут уничтожены примерно за 20 дней, цитирует министра РИА Новости.

31 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские системы ПВО сбили в районе Приветного в Запорожской области и близ Веровки под Херсоном украинские самолеты МиГ-29 и вертолет Ми-8.

1 ноября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что массированный ракетный удар ВСУ по южным регионам отразила российская система противовоздушной обороны.

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