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Бочкарёв: Завершаются работы по устройству монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса в электродепо "Южное"

14:13
  • среда
  • 01 ноября 2023

Ежедневно он будет обслуживать порядка 30 поездов

Более 30 тысяч кубометров бетона уложено при строительстве отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное".
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В настоящий момент идет завершающий этап, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. В корпусе будут проходить ежедневный осмотр и техническое обслуживание поездов. Также предусмотрены производственные мастерские и камера мойки.

Площадь работ превысила 40 тысяч квадратных метров, в общей сложности уложено более 30 тысяч кубометров бетона, отметил Бочкарев.

Будущий отстойно-ремонтный корпус обеспечит ежедневное техническое обслуживание 30 электропоездов, отметил руководитель строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков.

"Мы продолжаем монтаж подрельсовых эстакад и мостовых кранов. Параллельно с этим ведем устройство мягкой кровли и отделочные работы", - сообщил он, добавив, что монтаж внутренних инженерных сетей выполнен более чем на 50%.

На прилегающей в корпусе территории ведется устройство специальных инженерных систем и парковых путей, по которым электропоезда будут следовать на техобслуживание.

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